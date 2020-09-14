Beşiktaş'tan Oğuzhan için sakatlık açıklaması

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçında sakatlanan Oğuzhan Özyakup'un son durumu belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
Beşiktaş'tan Oğuzhan için sakatlık açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Eylül 2020 20:53
Beşiktaş'ın Süper Lig'de Trabzonspor ile yaptığı maçta yaşadığı ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Oğuzhan Özyakup'un adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, maçta uyluk iç adalesinde ağrı hisseden Oğuzhan Özyakup'un MR'ının çekildiği belirtilerek, "Oğuzhan Özyakup'un sol adduktor longus adalesinde birinci derece zorlanma tespit edilmiştir." denildi.

Futbolcunun tedavisine başlandığı aktarıldı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için