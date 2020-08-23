Beşiktaş'tan Giresunspor'a kiralandı

Beşiktaş, 19 yaşındaki genç oyuncusu Kerem Kalafat'ı 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'a kiraladı.



Genç oyuncu imza sonrasında, "Bu süreçte Giresunspor başarısı için var gücümle çalışıp, kulübüm Beşiktaş'a en iyi şekilde dönmek istiyorum.Her iki taraf içinde hayırlı olması ve sizleri gururlandırmak dileğiyle." ifadelerini kullandı.



2001 doğumlu Kerem, geçen sezon Beşiktaş'ta 1 UEFA Avrupa Ligi ve 1 Türkiye Kupası mücadelesinde forma giymişti.