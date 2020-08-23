Beşiktaş'tan Giresunspor'a kiralandı

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Beşiktaş'tan 19 yaşındaki sağ bek Kerem Kalafat'ı kiraladı.

Haber; Sporx.com
Beşiktaş'tan Giresunspor'a kiralandı
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23 Ağustos 2020 20:26
Beşiktaş, 19 yaşındaki genç oyuncusu Kerem Kalafat'ı 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'a kiraladı.

Genç oyuncu imza sonrasında, "Bu süreçte Giresunspor başarısı için var gücümle çalışıp, kulübüm Beşiktaş'a en iyi şekilde dönmek istiyorum.Her iki taraf içinde hayırlı olması ve sizleri gururlandırmak dileğiyle." ifadelerini kullandı.

2001 doğumlu Kerem, geçen sezon Beşiktaş'ta 1 UEFA Avrupa Ligi ve 1 Türkiye Kupası mücadelesinde forma giymişti.
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