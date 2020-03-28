Beşiktaş'ta tedirgin bekleyiş! Ödemeler durdu

Göreve geldiğinden beri borç yükünü hafifletmeye çalışan Başkan Ahmet Nur Çebi, gelir yollarının kapanmasıyla ödemeleri durdurdu

Haber; Sözcü
Beşiktaş'ta tedirgin bekleyiş! Ödemeler durdu
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28 Mart 2020 09:59
Sezon başından beri Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yoğun çabasına rağmen borç yükünü sırtında taşıyan Beşiktaş, koronavirüsten en olumsuz etkilenen kulüplerin başında geliyor.

Sözcü Gazetesi'nden Ali Aydın'ın haberine göre; maçların ertelenmesiyle gelir yolları iyice kapanan siyah-beyazlılar, yapması gereken ödemeleri durdurdu.

Futbolcu ve personel ücretlerinde şu an kıpırdayamayıp kulağını UEFA ile TFF'ye çeviren Kartal'da tedirgin bir bekleyiş sürüyor.

Süreci yakından takip eden yönetim, salgına karşı bankaların yeni bir borç paketi hazırlama ihtimalini düşünüyor. Beşiktaş, UEFA ve FIFA'nın bu konuda kulüplere yapacağı yardım konusunu da yakından takip ediyor.

 

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