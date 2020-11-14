Beşiktaş'ta Oumar Niasse ile pazarlıklar başladı!

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda kadrosunu 2 golcüyle güçlendirmek için çalışma başlatan yönetim, transfer döneminin son gününde işlerin planladığı gibi gitmemesi sebebiyle dönemi sadece Vincent Aboubakar'la kapatmıştı.



Sergen hocanın bu konudaki ısrarının sürmesi sebebiyle forvet transferini Ocak ayında bitirmek için çalışmalara erkenden başlayan yönetim, Oumar Niasse için düğmeye bastı. İngiltere Premier Lig ekibi Everton'la kontratının bitmesinin ardından boşa çıkan ve başka bir takımla da anlaşmayan 30 yaşındaki futbolcuyla ara transfer dönemi için ilk resmi temasın kurulduğu bildirildi.



YÖNETİM ISRARCI



Premier Lig kulüplerinden istediği şartlarla bir teklif alamaması sebebiyle transfer sezonunun son günlerinde yarım sezonu boşta geçirme kararını veren Senegalli futbolcunun, Beşiktaş'a transfer olmaya olumlu baktığı bildirildi.



2014 yılında Akhisar Belediye'den 5.5 milyon Euro'ya Lokomotiv Moskova'ya, Rusya ekibinden de 2016 yılında 18 milyon Euro'ya Everton'a transfer olan Niasse, Ada kulübündeki teknik adam ve kadro değişiklikleri sebebiyle son dönemde geri planda kalmıştı. Beşiktaş Yönetimi'nin, hem ligi yakından tanıması hem de bonservisinin elinde bulunması sebebiyle Niasse'ın transferinde oldukça ısrarcı olduğu kaydedildi.



