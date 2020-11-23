Beşiktaş'ta Ghezzal'la 3 galibiyet

Beşiktaş'ta transfer döneminin son günü kadroya katılan Rachid Ghezzal her geçen gün lige ve takıma ısınıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Beşiktaş'ta Ghezzal'la 3 galibiyet
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Kasım 2020 08:21
Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın ısrarıyla transfer döneminin son günü kadroya katılan Rachid Ghezzal her geçen gün lige ve takıma uyum sağlıyor.

Leicester City'den kiralanan Cezayirli futbolcu, Medipol Başakşehir maçında da hücum hattının en önemli isimleri arasında yer aldı.

Beşiktaş, Ghezzal'ın forma giydiği 4 lig maçında 3 galibiyet elde ederken, 1 kez de mağlup oldu. Yukatel Denizli (2-3), Yeni Malatya (1-0) ve Medipol Başakşehir (3-2) maçlarından üçer puanla ayrılan siyah-beyazlı takım, Gaziantep FK deplasmanında rakibine 3-1 yenilmişti. Teknik patron Sergen Yalçın, kaleci Ersin Destanoğlu'nun gördüğü kırmızı kart nedeniyle Ghezzal'ı 58. dakikada oyundan almak zorunda kalmıştı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için