Beşiktaş'ta bir koronavirüs vakası daha

Beşiktaş, bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Beşiktaş'ta bir koronavirüs vakası daha
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15 Aralık 2020 17:55
Beşiktaş, 1 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

 Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda, 17 Aralık Perşembe günü Vodafone Park'ta Tarsus İdman Yurdu ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza Covid-19 PCR testi yapılmıştır. Uygulanan Covid-19 PCR testi neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş, Alanyaspor maçı öncesi de bir futbolcunun koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.



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