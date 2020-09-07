Beşiktaş'ta 1 ayrılık tamam, 3 isim de gidiyor

Enzo Roco ile yollarını resmen ayıran Beşiktaş, üç futbolcusunu daha göndermeye hazırlanıyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
Beşiktaş'ta 1 ayrılık tamam, 3 isim de gidiyor
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07 Eylül 2020 10:48
Beşiktaş, kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollarını ayırıyor.

Siyah-beyazlılar, Enzo Roco'ya 700 bin Euro vererek sözleşme feshine gitti.

Beşiktaş'ta Isimat Mirin ise Hatayspor ile masada. Hatay, oyuncuyu ikna ederse maaş ortaklaşa karşılanacak.

Genç oyunculardan Muhayer Oktay'ın Altınordu'ya transferi artık minik detaylara kaldı.

Umut Nayir ise Antalyaspor ile masada. Umut, Akdeniz ekibiyle anlaşırsa kolaylık gösterilecek.



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