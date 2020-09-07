Beşiktaş'ta 1 ayrılık tamam, 3 isim de gidiyor

Beşiktaş, kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollarını ayırıyor.



Siyah-beyazlılar, Enzo Roco'ya 700 bin Euro vererek sözleşme feshine gitti.



Beşiktaş'ta Isimat Mirin ise Hatayspor ile masada. Hatay, oyuncuyu ikna ederse maaş ortaklaşa karşılanacak.



Genç oyunculardan Muhayer Oktay'ın Altınordu'ya transferi artık minik detaylara kaldı.



Umut Nayir ise Antalyaspor ile masada. Umut, Akdeniz ekibiyle anlaşırsa kolaylık gösterilecek.



