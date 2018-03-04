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Beşiktaş'ın savunması: İlk vuran Josef, Quaresma kendini korudu

Beşiktaşlılara göre olay sırasında İlk darbeyi Fenerbahçeli futbolcu vurdu

Kaynak: Hürriyet
Beşiktaş'ın savunması: İlk vuran Josef, Quaresma kendini korudu
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04 Mart 2018 12:01
Beşiktaş yöneticileri dün bir araya gelerek Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe maçında çıkan olayları masaya yatırdı.

Karşılaşmadaki tartışmalı pozisyonların görüntülerini inceleyen başkan Fikret Orman ile hukuk işlerinden sorumlu yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, gördüğü kırmızı kart sonrasında 'saldırı' ve 'sportmenliğe aykırı hareket' suçlamasıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Ricardo Quaresma için yapılacak savunma konusunda görüş alışverişinde bulundu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda şu görüşler öne çıktı:

Josef ile Quaresma arasındaki gerginlikte ilk darbe F.Bahçeli futbolcudan geldi. Josef, Quaresma'ya dirsekle vurup tahrik etti. Quaresma kendini korumak için itme ile vurma arası bir hareketle karşılık verdi.

Bu sebeple Quaresma sadece 'sportmenliğe aykırı hareket' nedeniyle yargılanmalı ve tahrik indirimi yapılmalı ('Sportmenliğe aykırı hareket'in cezası 3-6 maç, 'saldırı'nın cezası 5-10 maç). Hakem, raporunda Mehmet Ekici'nin yaptığı tahrikleri de yazmadı. Ekici hızla koşup Pepe'yi itti ama PFDK'ye sevk edilmedi. Beşiktaş, savunmasında medyada yer alan görüntüleri de kullanacak.

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