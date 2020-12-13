Beşiktaş'ın kapısından döndü: Wellington

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde orta saha oyuncusu Wellington için teklif yaptığı ortaya çıktı.



ESPN'den Jorge Nicola'nın haberine göre; Siyah-Beyazlılar, transferin son günlerinde 29 yaşındaki oyuncu için teklif yaptı ancak görüşmeler uzayınca federasyonun belirlediği tarihten önce imzalar atılamadı.



29 yaşındaki Wellington, 2018 yazından beri Athletico Paranaense'de forma giyiyor. Bu sezon takımıyla 31 resmi maça çıkan oyuncu, gol veya asist katkısı yapmadı.



