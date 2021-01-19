Lider Beşiktaş transfer çalışmalarına da devam ediyor.



Beşiktaş'ın yeni transfer hedefinde iki isim var. Manchester United ile sözleşmesi ay sonu bitecek Odion Ighalo ile birlikte milli futbolcu Ahmed Kutucu da alternatifler arasında yer alıyor. Ahmet Kutucu'nun düzenli forma şansı bulacağı bir takıma gitmek istemesi transferdeki kilit nokta. Beşiktaş, Nijeryalı Ighalo için teklifini sunacak.



Uzun süredir Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Mario Manduzkic'in Milan'a transfer olmasının ardından yönetim hücum oyuncusu transferi için düğmeye bastı. Beşiktaş'ta ilk adaylar Odion Ighalo ve Ahmed Kutucu.



AHMED KUTUCU İÇİN SCHALKE İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI!



Beşiktaş, santrfor transferi Mario Mandzukic'ten sonra sezon sonunu beklemeden kadrosuna katmak istediği Kenan Karaman için de umduğunu bulamazken alternatif isimler üzerine yoğunlaştı. Siyah-beyazlılarda transferden sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları bu kez Almanya'da Ahmed Kutucu'yu kiralamak için Schalke ile görüşmelere başladı.



YENİ HEDEF ODİON IGHALO!



Siyah-beyazlılarda bu gelişmelerin dışında gündeme yabancı santrfor adayı olarak yeni bir isim girdi.



Manchester United'da kiralık olarak bulunan ancak forma giyemeyen Odion Ighalo, Beşiktaş'a önerildi. Bonservisi Çin kulübü Shangai Shenhua'da bulunan 31 yaşındaki ay sonu ManU'dan ayrılacak.



Tecrübeli yıldız yarım sezon için Çin'den 4 milyon Euro maaş kazanıyor. Yüksek ücretleri kısıtlı bütçesi bulunması sebebiyle ödeme ihtimali olmayan Beşiktaş, Mandzukic görüşmelerine benzer şekilde uygun bir net maaş ve başarı bonusu ödeme teklifi yapmayı planlıyor.



AHMED MUSA BU KEZ BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ



Ighalo dışında bir başka Nijeryalı forvet Ahmed Musa, Başakşehir ve Galatasaray'ın ardından Beşiktaş'a da önerildi. Adı Türk takımlarıyla sık sık anılan 28 yaşındaki kanat forvet için yönetim teknik direktör Sergen Yalçın ile görüşme yapmayı kararlaştırdı.



Düşüncelerini alacak, toplantıdan çıkacak karara göre hareket edilecek. Al-Nasr'dan Ekim ayında ayrılan tecrübeli futbolcu bu sezon sadece 2 maçta forma giymişti.







