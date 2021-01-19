Beşiktaş'ın hedefi Odion Ighalo

Mario Mandzukic'in Milan'a imza atmasından sonra siyah beyazlıların hedefine yeni bir golcü var. Geçen sezonun devre arasında Çin'den Manchester United'a transfer olan fakat istediği forma şansını yakalamayan Ighalo ilk aday olarak dikkat çekiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ın hedefi Odion Ighalo
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ocak 2021 16:40
Lider Beşiktaş transfer çalışmalarına da devam ediyor.

Beşiktaş'ın yeni transfer hedefinde iki isim var. Manchester United ile sözleşmesi ay sonu bitecek Odion Ighalo ile birlikte milli futbolcu Ahmed Kutucu da alternatifler arasında yer alıyor. Ahmet Kutucu'nun düzenli forma şansı bulacağı bir takıma gitmek istemesi transferdeki kilit nokta. Beşiktaş, Nijeryalı Ighalo için teklifini sunacak.

Uzun süredir Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Mario Manduzkic'in Milan'a transfer olmasının ardından yönetim hücum oyuncusu transferi için düğmeye bastı. Beşiktaş'ta ilk adaylar Odion Ighalo ve Ahmed Kutucu.

AHMED KUTUCU İÇİN SCHALKE İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI!

Beşiktaş, santrfor transferi Mario Mandzukic'ten sonra sezon sonunu beklemeden kadrosuna katmak istediği Kenan Karaman için de umduğunu bulamazken alternatif isimler üzerine yoğunlaştı. Siyah-beyazlılarda transferden sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları bu kez Almanya'da Ahmed Kutucu'yu kiralamak için Schalke ile görüşmelere başladı.

YENİ HEDEF ODİON IGHALO!

Siyah-beyazlılarda bu gelişmelerin dışında gündeme yabancı santrfor adayı olarak yeni bir isim girdi.

Manchester United'da kiralık olarak bulunan ancak forma giyemeyen Odion Ighalo, Beşiktaş'a önerildi. Bonservisi Çin kulübü Shangai Shenhua'da bulunan 31 yaşındaki ay sonu ManU'dan ayrılacak.

Tecrübeli yıldız yarım sezon için Çin'den 4 milyon Euro maaş kazanıyor. Yüksek ücretleri kısıtlı bütçesi bulunması sebebiyle ödeme ihtimali olmayan Beşiktaş, Mandzukic görüşmelerine benzer şekilde uygun bir net maaş ve başarı bonusu ödeme teklifi yapmayı planlıyor.

AHMED MUSA BU KEZ BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ

Ighalo dışında bir başka Nijeryalı forvet Ahmed Musa, Başakşehir ve Galatasaray'ın ardından Beşiktaş'a da önerildi. Adı Türk takımlarıyla sık sık anılan 28 yaşındaki kanat forvet için yönetim teknik direktör Sergen Yalçın ile görüşme yapmayı kararlaştırdı.

Düşüncelerini alacak, toplantıdan çıkacak karara göre hareket edilecek. Al-Nasr'dan Ekim ayında ayrılan tecrübeli futbolcu bu sezon sadece 2 maçta forma giymişti.

 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için