Beşiktaş'a "sosyal mesafe" cezası

PFDK, Beşiktaş'a sosyal mesafe kuralına" uyulmadığı gerekçesiyle 24 bin TL para cezası kesti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a 'sosyal mesafe' cezası
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05 Kasım 2020 17:50
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş - Malatyaspor maçında locada yer alan tarafların sosyal mesafe kuralını ihlal ettiğini gerekçe göstererek siyah-beyazlı kulübe 24 bin TL para cezası verdi.

Yapılan açıklamada, "Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, localarda bulunan taraftarlarının sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi" ifadeleri kullanıldı.



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