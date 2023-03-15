Beşiktaş Yurtbay Seramik yarı finalde

HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Sekizli Final üçüncü karşılaşmasında Beşiktaş Yurtbay Seramik, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 37-20 mağlup etti.
Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakada ilk yarıyı Beşiktaş Yurtbay Seramik, 15-11 önde geçti.
İkinci yarıda da etkili oyunuyla üstünlüğünü sürdüren siyah beyazlılar, salondan 37-20 galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Beşiktaş Yurtbay Seramik, Beykoz Belediyespor ve Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un ardından yarı finale yükselen üçüncü takım oldu.
Çeyrek final müsabakaları, Spor Toto-Mihallıçcık maçıyla devam ediyor.
Yarı final maçları 17 Mart Cuma günü saat 14.00 ve 16.00'da planlanırken, kupanın final maçı ise 18 Mart Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak.
Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakada ilk yarıyı Beşiktaş Yurtbay Seramik, 15-11 önde geçti.
İkinci yarıda da etkili oyunuyla üstünlüğünü sürdüren siyah beyazlılar, salondan 37-20 galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Beşiktaş Yurtbay Seramik, Beykoz Belediyespor ve Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un ardından yarı finale yükselen üçüncü takım oldu.
Çeyrek final müsabakaları, Spor Toto-Mihallıçcık maçıyla devam ediyor.
Yarı final maçları 17 Mart Cuma günü saat 14.00 ve 16.00'da planlanırken, kupanın final maçı ise 18 Mart Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak.
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