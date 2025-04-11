Beşiktaş yönetimi, sancılı dönemi sonlandırma peşinde

Süper Lig'de alınan istikrarsız sonuçlar ile iki ezeli rakibinden puan olarak oldukça uzaklaşan Beşiktaş, son olarak Türkiye Kupası'nda da hedeflerinden koparak bir başka hayal kırıklığı yaşadı. "Kara Kartal", sezonun son düzlüğüne girilirken oynadığı son 5 resmi maçta birer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 3 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlılar elinde sadece Avrupa kupalarına katılmak adına Süper Lig'de ilk 4'e girmek kaldı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
YINE SANCILI DÖNEM MI?
Başkan Serdal Adalı, uzun bir çalışmanın ardından siyah-beyazlı futbol takımının başına Solskjaer'i getirdi. Adalı ve Solskjaer'in birlikteliği ilk haftalarda pozitif bir hava olarak karşılık verse de son haftalarda alınan sonuçlarla "sancılı dönem" yeniden akıllara geldi.
Bir yandan mayıs ayındaki seçime bir yandan da gelecek sezonun kadrosunun inşa çalışmalarına başlayan siyah-beyazlı yönetim, bu sezon kalan hedef için çalışmalarını sürdürüyor.
YÖNETİM ÇALIŞMALARI BAŞLATTI
Siyah-beyazlı taraftarlar artık hem yönetimden hem de teknik heyetten yeni sezonda şampiyonluk yarışında olacak ve sonunda o kupayı kaldıracak kadro kurulması için somut adımların atılmasını istiyor.
Taraftarın bu isteklerinin farkında olduklarını ve bu yönde çalışma yaptıklarını belirten Beşiktaş yöneticileri Mayıs seçimi öncesinde Teknik Direktör Solskjaer'in raporu doğrultusunda atılacak adımların açıklanacağını bilgisini verdi.
YINE SANCILI DÖNEM MI?
Başkan Serdal Adalı, uzun bir çalışmanın ardından siyah-beyazlı futbol takımının başına Solskjaer'i getirdi. Adalı ve Solskjaer'in birlikteliği ilk haftalarda pozitif bir hava olarak karşılık verse de son haftalarda alınan sonuçlarla "sancılı dönem" yeniden akıllara geldi.
Bir yandan mayıs ayındaki seçime bir yandan da gelecek sezonun kadrosunun inşa çalışmalarına başlayan siyah-beyazlı yönetim, bu sezon kalan hedef için çalışmalarını sürdürüyor.
YÖNETİM ÇALIŞMALARI BAŞLATTI
Siyah-beyazlı taraftarlar artık hem yönetimden hem de teknik heyetten yeni sezonda şampiyonluk yarışında olacak ve sonunda o kupayı kaldıracak kadro kurulması için somut adımların atılmasını istiyor.
Taraftarın bu isteklerinin farkında olduklarını ve bu yönde çalışma yaptıklarını belirten Beşiktaş yöneticileri Mayıs seçimi öncesinde Teknik Direktör Solskjaer'in raporu doğrultusunda atılacak adımların açıklanacağını bilgisini verdi.