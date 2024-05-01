Beşiktaş ve Fenerbahçe, Şilili stoper için devrede!

Süper Lig'de sezonun bitmesine kısa bir süre kala yaz transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen ezeli rakipler Beşiktaş ve Fenerbahçe, River Plate forması giyen yıldız futbolcunun peşine düştü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş ve Fenerbahçe, Şilili stoper için devrede!
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01 Mayıs 2024 09:51
Trendyol Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala ezeli rakipler Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İki takım da ligin bitmesine kısa bir süre kala transfer çalışmalarını hızlandırdı.

ARJANTİN'DEN FLAŞ İDDİA

Arjantin basını, iki takımla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

PAULO DIAZ'A KANCA

El Crack Deportivo'da yer alan habere göre; Beşiktaş ve Fenerbahçe, River Plate forması giyen Şilili stoper Paulo Diaz'ı istiyor. Haberde Rus ekibi CSKA Moskova'nın da 29 yaşındaki futbolcuya talip olduğu belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Paulo Diaz bu sezon River Plate formasıyla 17 maça çıktı. Şilili savunma oyuncusu, 1 gollük bir performans sergiledi. Diaz'ın Arjantin ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 

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