Beşiktaş ve Atletico Madrid'den dostluk maçı kararı

Beşiktaş ile Atletico Madrid, geliri depremzedelere gitmek üzere 12 Nisan'da dostluk maçı yapacak.



"TÜRKİYE İÇİN HEP BİRLİKTE"



İspanyol devi Atletico Madrid'in sahibi ve CEO'su Miguel Angel Gil Marin, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ferit Şahenk'i arayarak iş birliği yaptı. Yapılan görüşmelerin ardından iki kulüp arasında dostluk maçı yapılmasına ve yapılan maçın gelirinin de depremzedelere bağışlanması kararına varıldı.



Bunun için TFF ile de temasa geçildi. "Together for Türkiye", yani "Türkiye için hep birlikte" maçı, Vodafone Park'ta oynanacak.





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