Beşiktaş, Adana Demirspor'un stoperi Tayyip Talha Sanuç'un transferini açıkladı.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayyip Talha Sanuç'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, şanlı formamızla başarılar dileriz." denildi.



Beşiktaş, bu transfer için Adana Demirspor'a 1.5 milyon euro bonservis, bonuslar ve sonraki satıştan pay verecek.



Öte yandan siyah-beyazlılar, 22 yaşındaki genç savunma oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.



NELER YAŞANMIŞTI?



Fenerbahçe de Tayyip Talha Sanuç'u transfer etmek istemiş ancak Beşiktaş, ödeme planını azaltarak Adana Demirspor'u ikna etmişti. Murat Sancak, "Tayyip Talha Beşiktaş'a hayırlı olsun, Beşiktaş kulübüne daha önceden söz verdiğimiz için bu sözümüzde durduk, kimseyle para pazarlığı yapmadım" ifadelerini kullanmıştı.









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