Beşiktaş, Taylan Bulut için geri sayıma geçti!

Beşiktaş, Schalke 04 forması giyen Taylan Bulut transferi için yaz transfer dönemini bekleyecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş, Taylan Bulut için geri sayıma geçti!
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27 Mart 2025 10:52
Son güncelleme 27 Mart 2025 11:23
Beşiktaş ara transfer döneminde nabız yokladığı Taylan Bulut için bir kez daha harekete geçmeyi planlıyor.

Siyah-beyazlı takım, daha önce oyuncunun Bundesliga'da oynama arzusundan dolayı ilerleme kat edememişti.

TEKLİFLERE AÇIK

Schalke'de forma giyen 19 yaşındaki futbolcunun yazın kulübünden ayrılması bekleniyor. Alman ekibi, ekenomik olarak bulunduğu zor durumdan çıkmak için bonservis geliri elde edeceği oyuncularına teklife kapılarını açtı.

Beşiktaş'ın da gelecek sezon gurbetçi oyuncu takviyeleri yapmak istediği kaydedildi. Bu doğrultuda genç sağ bek için bir girişim daha yapılacak.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon 23 maçta oynayan Taylan, 1 gol, 1 asist kaydederken 1961 dakika sahada kaldı. 
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