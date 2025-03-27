Beşiktaş, Taylan Bulut için geri sayıma geçti!

Beşiktaş ara transfer döneminde nabız yokladığı Taylan Bulut için bir kez daha harekete geçmeyi planlıyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Siyah-beyazlı takım, daha önce oyuncunun Bundesliga'da oynama arzusundan dolayı ilerleme kat edememişti.
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Schalke'de forma giyen 19 yaşındaki futbolcunun yazın kulübünden ayrılması bekleniyor. Alman ekibi, ekenomik olarak bulunduğu zor durumdan çıkmak için bonservis geliri elde edeceği oyuncularına teklife kapılarını açtı.
Beşiktaş'ın da gelecek sezon gurbetçi oyuncu takviyeleri yapmak istediği kaydedildi. Bu doğrultuda genç sağ bek için bir girişim daha yapılacak.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon 23 maçta oynayan Taylan, 1 gol, 1 asist kaydederken 1961 dakika sahada kaldı.
Siyah-beyazlı takım, daha önce oyuncunun Bundesliga'da oynama arzusundan dolayı ilerleme kat edememişti.
TEKLİFLERE AÇIK
Schalke'de forma giyen 19 yaşındaki futbolcunun yazın kulübünden ayrılması bekleniyor. Alman ekibi, ekenomik olarak bulunduğu zor durumdan çıkmak için bonservis geliri elde edeceği oyuncularına teklife kapılarını açtı.
Beşiktaş'ın da gelecek sezon gurbetçi oyuncu takviyeleri yapmak istediği kaydedildi. Bu doğrultuda genç sağ bek için bir girişim daha yapılacak.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon 23 maçta oynayan Taylan, 1 gol, 1 asist kaydederken 1961 dakika sahada kaldı.