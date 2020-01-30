Beşiktaş'ta efsane isim Sergen Yalçın ile anlaşma sağlanmasının ardından taraftarlardan sürpriz bir istek geldi.
Beşiktaş taraftarları, Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğe gelmesinin ardından yönetime çağrıda bulunarak 100. yıl formasının satışa çıkarılmasını istedi.
2002- 03 sezonunda giyilen özel formanın altında Yalçın, unutulmaz anılar bırakmış, şampiyonluğu getiren gole de imzasını atan isim olmuştu.
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Beşiktaş taraftarları, Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğe gelmesinin ardından yönetime çağrıda bulunarak 100. yıl formasının satışa çıkarılmasını istedi.
2002- 03 sezonunda giyilen özel formanın altında Yalçın, unutulmaz anılar bırakmış, şampiyonluğu getiren gole de imzasını atan isim olmuştu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın