Beşiktaş taraftarından yönetime özel çağrı

Beşiktaş taraftarları, Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğe gelmesinin ardından yönetime çağrıda bulundu.

Haber; Sabah
Beşiktaş taraftarından yönetime özel çağrı
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30 Ocak 2020 09:46
Beşiktaş'ta efsane isim Sergen Yalçın ile anlaşma sağlanmasının ardından taraftarlardan sürpriz bir istek geldi.

Beşiktaş taraftarları, Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğe gelmesinin ardından yönetime çağrıda bulunarak 100. yıl formasının satışa çıkarılmasını istedi.

2002- 03 sezonunda giyilen özel formanın altında Yalçın, unutulmaz anılar bırakmış, şampiyonluğu getiren gole de imzasını atan isim olmuştu.

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