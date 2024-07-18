Beşiktaş taraftarından Cenk Tosun'a büyük tepki!

Beşiktaş taraftarları, Fenerbahçe'ye imza atan Cenk Tosun'a büyük tepki gösterdi. Ayrıntılar...

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş taraftarından Cenk Tosun'a büyük tepki!
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18 Temmuz 2024 10:43
Uzun yılar Beşiktaş'ta forma giyen, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye imza atan Cenk Tosun'a tepki geldi.

Bir grup Beşiktaş taraftarı, Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı'nın önünde 'Prenses Cenk Tosun' yazılı bir pankart açtı.

Beşiktaşlı taraftarlar Fenerbahçe'ye giden Cenk Tosun için ayrıca "Sarının yanına lacivert koyana, Beşiktaş aşkını paraya satana... İtibarın bitti cümle alem duysun, paşa değil artık prenses Cenk Tosun" sözleriyle tepki dolu bir tezahürat yaptı.

Öte yandan bazı Beşiktaş taraftarları ise sosyal medyadan siyah-beyazlı kulübe kısa bir açıklama ile veda eden Cenk Tosun'un bu paylaşımına tepki gösterdi.



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