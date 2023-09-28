Beşiktaş taraftarından Aboubakar'a tepki!

Beşiktaş forması giyen Vincent Aboubakar, Adana Demirspor maçının ardından Nani ile görüntüleri nedeniyle siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş taraftarından Aboubakar'a tepki!
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28 Eylül 2023 10:10
Beşiktaş, 3. haftanın erteleme maçında Adana Demirspor'a 4-2 kaybetti.

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın, 4-2'lik mağlubiyet sonrası görüntüsü ise siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti.

Maçın son düdüğü ile birlikte Nani ile konuşan ve bu esnada gülen Aboubakar'ın görüntüsüne Beşiktaşlı taraftarlar tepki gösterdi.

"BİZ KAN AĞLIYORUZ"

Taraftarlar, "Neşen daim olsun. Biz kan ağlıyoruz" sözlerini sarf etti. 





 



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