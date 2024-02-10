Beşiktaş'tan transfer şov: 6 imza birden

"Musrati'nin karısı şu an hamile ve onu bırakıp geldi dün gece. Beşiktaş'a gelmek istedi. Santos, geldiğinden beri en çok onu istiyordu.

Samet hocanın bir numarasıydı. 'Buraya gelmez, herkes denedi' dediler. Biz 'gelir' dedik

. Santos hocam kendisine çok güveniyor. Değerli dostlarımız

PSG'nin sahipleri Nasser ve arkadaşlarımız, aynı zamanda Braga'nın ortakları da yardımcı oldu. En enteresanı Al-Musrati'nin menajeri yok. Kendisi direkt bizimle konuştu

."



"SEN GERÇEK BİR LİDERSİN"

