Beşiktaş'tan taraftarına çağrı

Beşiktaş kulübün resmi sitesinden taraftarlara çağrıda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan taraftarına çağrı
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11 Ocak 2024 02:07
Beşiktaş Kulübü, yeni teknik direktörü Fernando Santos yönetiminde çıkacağı Trendyol Süper Lig'in 20. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında taraftarlarını tribünleri doldurmaya davet etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın Portekizli teknik adam yönetimindeki ilk maçına 13 Ocak Cumartesi günü Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da çıkacağı hatırlatılarak, "Hem teknik direktörümüz Fernando Santos'a hoş geldin demek hem de takımımıza destek olmak için Tüpraş Stadyumu doğu alt tribünde boş koltuk bırakmıyoruz. Doğu alt tribündeki 2 bin 467 adet bileti tek fiyat uygulamasıyla 600 liradan satışa sunuyoruz. Haydi büyük Beşiktaş taraftarı, VavaCars Fatih Karagümrük maçında Tüpraş Stadyumu'nda buluşalım." denildi.

Biletlerin 11 Aralık günü (bugün) satışa sunulacağı bildirildi.

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