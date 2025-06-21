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Beşiktaş'tan sürpriz hamle: Vedat Muriqi!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı. Siyah-beyazlılar, kadroya bir santrfor takviyesi yapmak isterken gündemine ise geçmiş sezonlarda Fenerbahçe formasıyla lige damga vuran o yıldızı aldı.

calendar 21 Haziran 2025 15:17
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan sürpriz hamle: Vedat Muriqi!
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Fenerbahçe'ye 21 milyon euro kazandırarak Avrupa'ya açılan Vedat Muriqi, Mallorca'da 3.5 yılını geride bıraktı. İspanyol ekibinde takımın önemli isimlerinden biri olan deneyimli santrfora yeniden Süper Lig ihtimali doğdu. Vedat Muriqi tam beş sezon sonra Türkiye'ye sürpriz bir kararla dönmeye çok yakın.

VEDAT MURIQI SÜRPRİZİ

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş santrfor transferi için kolları sıvadı. Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile ile yollarını ayırması beklenen siyah beyazlılarda Vedat Muriqi gündeme geldi.


Akşam'ın haberine göre; Beşiktaş'ın, ligi iyi bilen ve takım oyununa yatkın olan Vedat Muriqi için girişimde bulunmaya hazırlandığı öğrenildi. Bunun yanı sıra siyah beyazlıların santrfora bir takviye daha yapmayı planladığı aktarıldı.

TÜRKİYE İHTİMALİNE SICAK

Vedat Muriqi yeniden Süper Lig'de forma giymeye sıcak bakıyor. 31 yaşındaki futbolcu daha önce verdiği bir röportajda Türkiye'den gelecek teklifleri değerlendirebileceğini söylemişti. Beşiktaş'ın gelecek günlerde girişimlerini hızlandırması beklenirken transferin 5 milyon Euro civarlarında bitebileceği öngörülüyor.

MALLORCA RAKAMLARI

Vedat Muriqi 3,5 sezondur formasını giydiği Mallorca ile toplamda 118 maçta forma giydi. Kosovalı santrfor bu karşılaşmalarda 35 gol ve 11 asistlik performans sergiledi. 


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