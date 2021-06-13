Beşiktaş'tan stopere çifte transfer hamlesi

Yerli bir stoper almak isteyen Beşiktaş, uzun süredir takipte olduğu Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı ve G.Birliği'nden Arda Kızıldağ için harekete geçecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan stopere çifte transfer hamlesi
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13 Haziran 2021 12:04
Abdülkerim Bardakcı
Abdülkerim Bardakcı
Konyaspor
Transfer operasyonunu sürdüren Beşiktaş'ta gözler savunma hattına çevrildi.

Stoper mevkisine takviye yapmayı amaçlayan Kara-Kartal, Abdülkerim Bardakçı ve Arda Kızıldağ'ın peşine düştü.

Konyaspor'la 1 senelik sözleşmesi kalan Abdülkerim'in bonservis konusunun uygun bir ücret ya da takas yoluyla çözülmesi planlanıyor.

Arda Kızıldağ ise takımıyla TFF 1. Lig'e düşme üzüntüsünü yaşamıştı. Siyah-beyazlılar, takımıyla 1 yıl sözleşmesi kalan 22 yaşındaki futbolcudan bonservis sorununu kendi çözmesini talep etti.



 

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