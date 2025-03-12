Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!

Sezon başında Semih Kılıçsoy için Aston Villa'nın 15 milyon Euro'luk teklifini geri çeviren Hasan Arat yönetiminin aksine Serdal Adalı yönetimi oyuncudan maddi gelir sağlamak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
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12 Mart 2025 08:04

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, hakkında bir gelişme yaşandı.

Sezon başında Aston Villa'nın 15 milyon Euro'luk teklifini geri çeviren Hasan Arat yönetiminin aksine Serdal Adalı yönetimi oyuncudan maddi gelir sağlamak istiyor. 

Gelecek 15 milyon Euro seviyesinde bir teklifi kabul edecek olan yönetim, İngiliz ekibi Newcastle ile oyuncunun durumunu görüşmüş ancak somut bir adım atılmamıştı.

PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 37 maçta görev alan genç yetenek, 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.



 
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