Beşiktaş'tan santrafor harekatı!

Michy Bathshuayi ile yollarını ayıran Beşiktaş, yeni sezon öncesi santrafor transferi için kolları sıvadı.



CAICEDO VE BUKSA



A Spor'un haberine göre, siyah-beyazlılar Jordy Caidedo için CSKA Sofya'ya 3.5 milyon euro'luk bir bonservis teklifinde bulundu. Beşiktaş, 24 yaşındaki futbolcuya ise 4 yıllık kontrat ve senelik 1 milyon euro'luk maaş teklifinde bulundu.



Beşiktaş, Caicedo'nun yanı sıra Adam Buksa için de New England'a rakamları sundu. Siyah-beyazlılar, Polonyalı golcü için MLS ekibine 4 milyon euro teklif ederken, oyuncuya ise yıllık 1.5 milyon euro kazanacağı 4 yıllık sözleşme önerdi.



GELECEK CEVAPLAR BELİRLEYİCİ OLACAK



Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, iki futbolcu için de yönetime onay verirken, CSKA Sofya ve New England'dan gelecek cevaplar transfer için belirleyici olacak. Beşiktaş, iki futbolcu için de olumlu yanıt alması durumunda sadece birini kadroya dahil edecek.





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