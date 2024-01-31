Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Salih Uçan

Beşiktaş, Salih Uçan'ın uyluk üst iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Salih Uçan
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31 Ocak 2024 11:42
Beşiktaş, Salih Uçan'la ilgili bir sakatlık açıklaması yaptı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada deneyimli futbolcunun uyluk üst iç adelesinde gerilme ve kanama tespit edildiği belirtildi.

Salih Uçan'ın pazar günü oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın EMS Yapı Sivasspor'la oynadığı müsabaka sonrası sağ uyluk iç adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Salih Uçan'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk üst iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

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