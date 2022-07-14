Beşiktaş'tan sakat futbolcular için açıklama

Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Koordinatörü Tekin Kerem Ülkü, siyah-beyazlı takımda sakat ve hasta olan oyuncuların durumu ile ilgili bilgilendirme yaptı.



Siyah-beyazlı takımın Avusturya kampında basın mensuplarıyla sohbet toplantısı yapan Ülkü, kamp süresince önemli bir sorun yaşamadıklarını söyledi.



Ülkü, sakat oyunculardan Romain Saiss'in sakat sınıfında değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, "Sezon sonunda dizinde ağrı hissetmiş. Aktif olarak sakat halde değil. Genel durumu gayet rahat. Adale gruplarını güçlendirmeye çalışıyoruz." dedi.



Faslı oyuncunun, sahaya dönüş antrenörleriyle çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan Ülkü, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Antrenörlerimizle günde iki idman yapıyor, ayrıca fizyoterapistlerimizle çalışıyor. Oteldeki havuzda ve fitness salonunda sürekli güçlendirme çalışmaları gerçekleştiriyor. Yoğurdu üfleyerek yemek istiyoruz. İspanya'da takımla adaptasyonu sağlamak istiyoruz. Mental olarak sıkı bir oyuncu, ufak şeylerden şikayetçi olan biri değil. Ağrıyla oynamasını istemiyoruz. Sezon içinde devamlılığı daha iyi olsun istiyoruz."



Josef de Souza'da önemli olmayan bir menisküs sıkıntısı tespit ettiklerini kaydeden Ülkü, "Josef'te ilk maç sonrasın dizinde sıkıntı oldu. Değerlendirdik, görüntüleme yaptık ve menisküsünde hafif bir problem tespit ettik. Menisküs eşittir ameliyat gibi bir algı var ama menisküs ameliyatı gerektiren bir durumu yok. Modern ortopedide menisküsü almak tercih edilmiyor. Belli tedavileri yapmamız gerekiyor. Gün gün muayene ederek dizindeki reaksiyonun sönmesini bekliyoruz. Ona göre doğru zamanda eski idman temposunda denemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Ülkü, üst solunum yolunda enfeksiyon olduğu için takımdan ayrı çalışan Emirhan İlkhan için ise "Kovid de olsa, başka bir üst solunum yolu enfeksiyonu da olsa bulaşmaması için takıma entegre etmek istemiyoruz. Başka birine bulaşırsa oyuncu performansını etkiliyor. O yüzden ayrı idman yaptırıyoruz. Emirhan'ın durumu takımdan farklı değil. Güzel idmanlar yapıyor. Takımla aynı seviyede. İyi olduğunu hissettiğimiz anda takımla çalışmasına izin vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Atiba Hutchinson'ın ayak bileğinde hafif ağrı olduğunu kaydeden Ülkü, "Bilek kemiklerinden birinde hafif bir ödemi var. Kemik ödeminin en önemli tedavisi yükü ayarlamak. Yükü bir süre kısıtlamamız gerekiyor. Antrenmanda ağrıyı arttırmak yerine havuz idmanları, yer çekimini ortadan kaldıran çeşitli cihazlarla koşturup kondisyon seviyesini korumayı amaçlıyoruz. Yarın çok önemli bir maç olsa oynayabilecek durumda." diye konuştu.



Geçen sezon sakatlanarak uzun süre sahalardan ayrı kalan kaleci Mert Günok'un ağır ameliyatlar geçirdiğini hatırlatan Ülkü, "Mert'in durumu iyi gidiyor. Aynı anda dizinden üç ameliyat geçirdi. Hafif bir süreç değildi. Ön çapraz sakatlıkları sonrası hızlı geri dönüşlerde tekrar sakatlık yaşama ihtimali oluyor ama 8-9 ay sonra dönenlerde bu ihtimal yüzde 1'e düşüyor." ifadelerini kullandı.





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