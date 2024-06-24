Beşiktaş'tan Ricardo Rodriguez atağı

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş gözünü Ricardo Rodriguez'e çevirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'tan Ricardo Rodriguez atağı
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24 Haziran 2024 20:36
Son güncelleme 24 Haziran 2024 21:16
Giovanni van Bronckhorst yönetiminde sürdüren Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verdi.

GÖZLER İSVİÇRELİ BEKTE

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Beşiktaş, Torino ile sözleşmesi sona erecek olan Ricardo Rodriguez için harekete geçti.

Haberin detaylarında 31 yaşındaki İsviçreli sol bek ile Torino arasında herhangi bir şekilde sözleşme iletişimine geçmediği ve Rodriguez takımdan ayrılacağı söylendi.



Ayrıca Ricardo Rodriguez için Beşiktaş'ın yanı sıra Inter Miami, Al Shabab ve Augsburg'un da devrede olduğu söylendi.

37 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Torino formasıyla 37 resmi maça çıkan Ricardo Rodriguez bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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