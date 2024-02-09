Beşiktaş'tan resmi temas: Al-Musrati

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş, transferin son gününde Braga'dan Al-Musrati için oyuncunun kulübüyle resmi temas kurdu. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan resmi temas: Al-Musrati
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09 Şubat 2024 12:57
Son güncelleme 09 Şubat 2024 13:32
Kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, transferin son gününde flaş bir hamle yaptı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş, Braga forması giyen Al Musrati ile ilgileniyor. Siyah beyazlı takım, oyuncunun kulübüyle resmi temasları kurdu.

TFF'DE LİSANS KAYDI AÇILDI!

Beşiktaş, görüşmelerini sürdürdüğü Al Musrati için TFF'de lisans kaydı açtı.



BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ

Beşiktaş, 27 yaşındaki ön liberoyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için görüşmelerini sürdürüyor. Siyah beyazlı yönetim, transferi kısa süre içinde bitirip oyuncuyu İstanbul'a getirmeyi hedefliyor.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen Al Musrati, Braga'da 151 maça çıktı. Bu maçlarda 15 gol atan tecrğbeli orta saha 8 de asist yaptı. Musrati'nin Braga ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

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