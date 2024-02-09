Beşiktaş'tan rekor transfer: Ernest Muçi

Beşiktaş, transferin son gününde kadrosunu güçlendirdi.
Siyah beyazlılar, Ernest Muci'nin transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Legia Varşova ile ile anlaşıldığını duyurdu.
"10 MİLYON EURO"
Yapılan açıklamada,"Profesyonel futbolcu Ernest Muci'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Legia Varşova kulübüne toplam transfer bedeli olarak 10.000.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar 3,5 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Ayrıca sonraki satıştan elde edilecek net kârın %10'luk kısmı önceki kulübüne transfer ücreti olarak ödenecektir." denildi.
Ernest Muci, bu bedelle birlikte Rodrigo Tabata'yı geçerek Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi oldu.
Beşiktaş, Rodrigo Tabata transferi için Gaziantepspor'a 8.5 milyon euro ödemişti.
TFF'DE LİSANS KAYDI AÇILDI
Beşiktaş, yeni transferi Ernest Muci için TFF'de lisans kaydı açtırdı.
SEZON PERFORMANSI
Balkan futbolunun yeni süper star adayları arasında gösterilen Muci, bu sezon 34 maçta 9 gol atarken 2 de asist yaptı. 1.80'lik futbolcu Arnavutluk Milli Takımı formasını da yedi kez terletti.
Siyah beyazlılar, Ernest Muci'nin transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Legia Varşova ile ile anlaşıldığını duyurdu.
"10 MİLYON EURO"
Yapılan açıklamada,"Profesyonel futbolcu Ernest Muci'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Legia Varşova kulübüne toplam transfer bedeli olarak 10.000.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar 3,5 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Ayrıca sonraki satıştan elde edilecek net kârın %10'luk kısmı önceki kulübüne transfer ücreti olarak ödenecektir." denildi.
Ernest Muci, bu bedelle birlikte Rodrigo Tabata'yı geçerek Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi oldu.
Beşiktaş, Rodrigo Tabata transferi için Gaziantepspor'a 8.5 milyon euro ödemişti.
TFF'DE LİSANS KAYDI AÇILDI
Beşiktaş, yeni transferi Ernest Muci için TFF'de lisans kaydı açtırdı.
SEZON PERFORMANSI
Balkan futbolunun yeni süper star adayları arasında gösterilen Muci, bu sezon 34 maçta 9 gol atarken 2 de asist yaptı. 1.80'lik futbolcu Arnavutluk Milli Takımı formasını da yedi kez terletti.
🚀Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Ernest Muci'den ayak içiyle harika gol! pic.twitter.com/IjxDFkBg9p
— Sporxtv (@sporxtv) February 9, 2024