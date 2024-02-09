Beşiktaş'tan rekor transfer: Ernest Muçi

Beşiktaş, Ernest Muci'nin transferi konusunda KAP'a açıklama yaptı. Muçi, Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'tan rekor transfer: Ernest Muçi
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09 Şubat 2024 19:42
Son güncelleme 09 Şubat 2024 19:49
Beşiktaş, transferin son gününde kadrosunu güçlendirdi.

Siyah beyazlılar, Ernest Muci'nin transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Legia Varşova ile ile anlaşıldığını duyurdu.

"10 MİLYON EURO"

Yapılan açıklamada,"Profesyonel futbolcu Ernest Muci'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Legia Varşova kulübüne toplam transfer bedeli olarak 10.000.000 Avro ödenecektir.  Oyuncu ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar 3,5 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Ayrıca sonraki satıştan elde edilecek net kârın %10'luk kısmı önceki kulübüne transfer ücreti olarak ödenecektir."  denildi.

Ernest Muci, bu bedelle birlikte Rodrigo Tabata'yı geçerek Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi oldu. 

Beşiktaş, Rodrigo Tabata transferi için Gaziantepspor'a 8.5 milyon euro ödemişti.

TFF'DE LİSANS KAYDI AÇILDI

Beşiktaş, yeni transferi Ernest Muci için TFF'de lisans kaydı açtırdı.



SEZON PERFORMANSI 

Balkan futbolunun yeni süper star adayları arasında gösterilen Muci, bu sezon 34 maçta 9 gol atarken 2 de asist yaptı. 1.80'lik futbolcu Arnavutluk Milli Takımı formasını da yedi kez terletti. 




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