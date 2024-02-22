Beşiktaş'tan Nenad Bjelica'nın prensine kanca!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ın, Nenad Bjelica'nın çalıştırdığı Union Berlin'in stoperi Robin Knoche için görüşmelere başladığı öne sürüldü.

, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'tan Nenad Bjelica'nın prensine kanca!
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22 Şubat 2024 13:28
Bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Siyah-Beyazlıların hedefinde Nenad Bjelica'nın vazgeçilmez ismi var. 2024-25 sezonunun hamlelerine başlayan Beşiktaş'ta öncelikli bölgeler stoper ve kanat. Siyah-Beyazlıların listesindeki isimlerle şimdiden temasa geçtiği öne sürüldü.

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş'ın gündemindeki isimlerden biri de Robin Knoche. Nenad Bjelica'nın çalıştırdığı Union Berlin'de forma giyen Knoche, Hırvat teknik adamın vazgeçilmez isimlerinden.

Beşiktaş'ın 31 yaşındaki Alman stoperle şimdiden temaslara başladığı haber detayında yer aldı. Robin Knoche'nin Union Berlin ile sözleşmesi sezon sonunda noktalanıyor.

BU SEZON 23 MAÇ

Kariyerinde Almanya dışına çıkmayan deneyimli savunmacı, uzun soluklu Wolfsburg macerasının ardından 2020-21 sezonu başında Union Berlin'in yolunu tutmuştu. Bu sezon toplam 23 maça çıkan Robin Knoche, 2032 dakika sahada kaldı.  

 
 

 

 

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