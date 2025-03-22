Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir yandan maliyeti yüksek ve takıma katkı sağlayamayan yabancı oyuncular ile yollarını ayırmaya çalışırken, diğer yandan da kadroyu Türk oyuncular ile takviye etmeyi planlıyor.
Bu doğrultuda Borussia Dortmund'un ön liberosu Salih Özcan ve Eintracht Frankfurt'un kanat oyuncusu Can Uzun'u gündemine aldı.
SATIN ALMA OPSİYONLU TEKLİF
Siyah-beyazlılar iki oyuncunun da yeterince şans bulamaması nedeniyle takımlarına kiralık artı satın alma opsiyonlu teklif yapmayı planlıyor.
Milli futbolcu Salih Özcan'ın kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Dortmund'un, 27 yaşındaki oyuncu için, iyi bir teklif gelmesi halinde transferine onay vermesi bekleniyor.
SALİH ÖZCAN SKOR ÜRETEMEDİ
Milli forma altında 22 kez mücadele eden tecrübeli oyuncu bu sezon sarı-siyahlılarda 16 maça çıktı gol ya da asist katkısı üretemedi.
CAN UZUN'UN PERFORMANSI
Diğer yandan, 2 kez milli olan Can Uzun'un ise bu sezon 17 maçta 4 gol, 1 asist katkısı yaptı. Gurbetçi oyuncunun kulübüyle Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
Beşiktaş'tan milli yıldızlara kanca!
Beşiktaş, Salih Özcan ve Can Uzun'u kiralık satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmak için harekete geçti.
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir yandan maliyeti yüksek ve takıma katkı sağlayamayan yabancı oyuncular ile yollarını ayırmaya çalışırken, diğer yandan da kadroyu Türk oyuncular ile takviye etmeyi planlıyor.
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