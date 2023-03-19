Beşiktaş'tan iki isim için sakatlık açıklaması

Beşiktaş, iki futbolcusu için bir sakatlık açıklaması yaptı.



Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada Valentin Rosier'in boyun bölgesinde kistik oluşum tespit edildiği ve Fransız futbolcunun cerrahi işlem sonrası tedavisine devam edildiği belirtildi.



Tayyip Talha Sanuç'un da sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği aktarıldı.



İşte Beşiktaş'ın açıklaması:



Boyun bölgesinde şişlik ve ağrı şikayeti nedeniyle tetkikleri yapılan oyuncumuz Valentin Rosier'in değerlendirmesinde, kistik oluşum (enfekte tiroglossal kist) tespit edilmiş olup oyuncumuza Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde cerrahi tedavi uygulanmıştır. Başarılı bir cerrahi işlem geçiren Valentin Rosier'in tedavi süreci devam etmektedir.



Futbol A Takımımızın İstanbulspor ile yaptığı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Tayyip Talha Sanuç'un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.





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