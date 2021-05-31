Beşiktaş'tan Halil Dervişoğlu'na: 'Bizden haber bekle'

Beşiktaş'ın yeni sezon planlarında bir yabancı santrforun dışında bir de yerli hücum oyuncusu yer alıyor.



Siyah-beyazlılar, Aboubakar ile görüşmelerine devam ederken bir yandan da alternatif isimlerle temas halinde...



"BİZDEN HABER BEKLE!"



Sabah'ta yer alan habere göre; Kartal, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Galatasaray'da kiralık geçiren Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak için harekete geçti.



Milli futbolcuyu Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve transferden sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları'nın ayrı ayrı arayarak "Kulübünle görüşüyoruz. Bizden haber bekle" dedikleri kaydedildi.



BRENTFORD, KAPIYI 10'DAN AÇTI



Halil'in performansından memnun olan Galatasaray da 21 yaşındaki oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak istemiş ancak kulübü Brentford'un kapıyı 10 milyon Euro'dan açması üzerine görüşmeler başlangıç noktasında çıkmaza girmişti.



Genç futbolcunun, İngiliz ekibi ile olan sözleşmesi 2024'te sona erecek.



