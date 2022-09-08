Beşiktaş, transfer sezonunun bitmesine saatler kala, operasyona devam ediyor.



Sport Republic şirketine ait olan İngiltere Premier Lig ekibi Southampton'dan Nathan Redmond'u kadrosuna katan Kartal, iki genç oyuncusu Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş'ı yine aynı sahibi Sport Republic şirketi olan Göztepe'ye kiraladı.



İşte kulüpten yapılan açıklama;



Profesyonel futbolcumuz Emirhan Delibaş ile sözleşmesi 2024-25 sezonuna sonuna kadar yenilenen profesyonel futbolcumuz Ajdin Hasic, 2022-23 sezonu sonuna kadar Göztepe'ye geçici transfer olmuşlardır.



Ajdin Hasic ile Emirhan Delibaş'a yeni kulüplerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.



HASIC, SATIN ALMA OPSİYONLU



Ajdin Hasic'in satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyuran Göztepe, " 2001 doğumlu orta saha oyuncusu Ajdin Hasic satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllık kiralanmıştır." açıklaması yaptı.















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