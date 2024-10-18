Beşiktaş'tan geleceğe adım!

Beşiktaş'ta yönetim 2016'da hizmete girdiğinden bu yana stada en büyük yatırımını yaptı. Çatı kaplamasından, hibrit çime, aydınlatmadan havalandırmaya revizyona gidildi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'tan geleceğe adım!
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18 Ekim 2024 10:42
Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat yönetiminin büyük önem verdiği Tüpraş Stadyumu'ndaki yenileme işlemleri tamamlandı. Aylar süren çalışmalar sonrası büyük-küçük pek çok revizyon, tamirat ve değişiklik yapıldı.

Stadın hizmete girdiği 2016'dan bu yana en büyük yatırımın yapıldığı Dolmabahçe, yeni görüntüsüyle en az 10 yıl ciddi bir değişik olmadan hizmet verebilecek.

Yönetim açıklamak istemese de çok ciddi bir rakamın harcandığı biliniyor. Stat yeni haliyle Konya maçında taraftarın beğenisine sunulacak.

TÜRKİYE'NİN EN İYİ ZEMİNİ

- Çatının üst kısmını kapatan ve yıpranmış halde olduğu tespit edilen membran yenilendi. Üst kalite orijinal malzeme kullanıldı. Bu yenileme çalışması yaklaşık 2.5 ay sürdü. 4 Koltuklar bakımdan geçirildi. Sadece kullanılmaz halde olanlar değil yıprandığı belirlenen koltuklar da değiştirildi.

- Piksel görüntülü koltuk giydirmeleri değiştirildi. Tribünler tek renk haline getirildi.

- Stadın çimi yeniden hibrit hale getirildi. Büyük bir yatırımla en iyi kalite malzeme kullanıldı. Zemin için 'Türkiye'nin en iyi iyisi' yorumu yapılıyor.

- LED destekli dinamik aydınlatma ile basketbol salonlarından alışık olunan şov ışıklandırması sistemi kuruldu.

- Havalandırma sisteminde çok ciddi değişikliklere gidildi.

- Stat içi ve dışında görsel düzenlemeler yapıldı. Atatürk görseli ve Beşiktaş logosu yenilendi.

PERDEYE İZİN ÇIKMADI

Tüpraş Stadyumu'ndaki en büyük şikayet konusu olan ses dağılımı konusunda düşünülen özel perde sistemine izin çıkmadı. Denetimlerde, söz konusu ses yalıtımlı perdelerin güvenlik riskleri oluşturduğu tespit edildi. Yasal onay çıkmadı.



 
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