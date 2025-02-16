Beşiktaş'tan Gedson için gelen dev rakama ret!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Spartak Moskova'nın kıskacında olan Gedson Fernandes'le ilgili nihai kararını verdi.



Geçtiğimiz günlerde Rus ekibi Spartak Moskova, Gedson için yaptığı 15 milyon euroluk teklifi 25 milyon euroya yükselterek siyah-beyazlılara yeni bir teklif sundu.



Ancak Serdar Adalı, Spartak Moskova'dan gelen 25 milyon euroluk teklifi geri çevirdi.



Başkanın Benfica ile görüşüp Gedson Fernandes'in haklarının tamamını almak istediği haber detayında yer aldı.



Serdal Adalı, Portekizli orta sahanın bonservisinin tamamını alıp gelecek teklifler için elini güçlendirmenin planlarını yapıyor.



PERFORMANSI



Bu sezon tüm kulvarlarda 34 maça çıkıp 2873 dakika süre alan Gedson Fernandes, 8 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.







