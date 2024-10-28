Beşiktaş'tan Galatasaray'a yanıt

Beşiktaş, Galatasaray'ın tahteravalli paylaşımına yanıt verdi.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'tan Galatasaray'a yanıt
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28 Ekim 2024 23:00
Son güncelleme 28 Ekim 2024 23:01
Beşiktaş, Galatasaray'ın tahteravalli kullandığı paylaşımına yanıt verdi.

Sarı kırmızılı takımın paylaşımına tahteravallide sallanan yavru aslan ve ortasında hakem düdüğüyle yanıt veren Beşiktaş, "Düdüklerin Efendisi!" yazdı.

Videonun arka planında yer alan Tofaş Doğan marka araç da dikkat çekti.

İşte Beşiktaş'ın paylaşımı:

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