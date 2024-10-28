Beşiktaş'tan Galatasaray'a yanıt

Beşiktaş, Galatasaray'ın tahteravalli kullandığı paylaşımına yanıt verdi.
Sarı kırmızılı takımın paylaşımına tahteravallide sallanan yavru aslan ve ortasında hakem düdüğüyle yanıt veren Beşiktaş, "Düdüklerin Efendisi!" yazdı.
Videonun arka planında yer alan Tofaş Doğan marka araç da dikkat çekti.
İşte Beşiktaş'ın paylaşımı:
Sarı kırmızılı takımın paylaşımına tahteravallide sallanan yavru aslan ve ortasında hakem düdüğüyle yanıt veren Beşiktaş, "Düdüklerin Efendisi!" yazdı.
Videonun arka planında yer alan Tofaş Doğan marka araç da dikkat çekti.
İşte Beşiktaş'ın paylaşımı:
Düdüklerin Efendisi! https://t.co/uORwXXgjhg pic.twitter.com/pXQR0uXih3
— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 28, 2024