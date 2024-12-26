Beşiktaş'tan Fulya açıklaması: 'Hukuka tamamen aykırıdır'

Beşiktaş, BJK Fulya Süleyman Seba Kompleksi davasıyla ilgili sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.
Siyah-Beyazlı kulüp, Aşçıoğlu İnşaat A.Ş'ye karşı açtığı BJK Fulya Süleyman Seba Kompleksi'yle ilgili davayı kazandığını ve kiracı şirketin 5. İcra Hukuk Mahkemesi'nin verdiği tahliye kararını tanımadığını açıklamıştı. Siyah-Beyazlı yöneticiler, plazaya tabela ve Beşiktaş armasını asmak isterken engellendi. Kulüp, konu hakkında açıklama yayınladı.
İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA;
"Bugün Kulübümüze ait Fulya'da bulunan Süleyman Seba Kompleksi'ne Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sayın Altın Mimir, Sayın Çağlayan Tuğal ile Kulübümüz profesyonelleri ve avukatları tarafından gidilmiş olup plazaya Beşiktaş Jimnastik Kulübü tabelası ile şanlı armamızın asılması çalışmalarına başlanmak istenmiştir.
Plazada kiracı olarak bulunan şirket yetkilisi ve çalışanları tarafından Anayasa ve Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında korunan mülkiyet hakkımızın kullanılması zor kullanılarak engellenmiş, barbarca bir müdahale ile karşılaşılmıştır.
Söz konusu engelleme, hukuka tamamen aykırıdır. Bu sırada Sayın Altın Mimir, kiracı şirket yetkilisi ve çalışanları tarafından tehdit ve hakarete maruz kalmıştır.
Kulübümüz her zaman ve her yerde hakkını savunmaya muktedirdir.
Yönetim Kurulu Üyelerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygılarımızla duyuruyoruz."
BEŞİKTAŞ'IN BİR ÖNCEKİ AÇIKLAMASI İSE ŞU ŞEKİLDEYDİ;
"BJK Fulya Süleyman Seba Kompleksi'yle ilgili davada, Türk adaletinin tescillediği haklılığımız, Aşçıoğlu İnşaat A.Ş. tarafından gasp edilmektedir.
Daha önce kira borçlarını ödemeyen, başlattığımız icra takibine itiraz eden bu şirket, şimdi de İstanbul 5. İcra Hukuk Mahkemesi'nin verdiği tahliye kararını tanımamıştır.
Hukuk Kurulu Başkanımız Altın Mimir'in önderliğinde bu akşam söz konusu komplekse Beşiktaşımızın logosunun asmak isteyen arkadaşlarımıza engel olan hukuk tanımazlar; zorluk çıkarmış, tehdit ve hakaret etmiş, darp girişiminde bulunmuşlardır.
121 yıllık tarihinine tek bir kara leke çalınmamış, şerefli ikincilikleri onur nişanesi sayan camiamız adına bu yaşananları kınıyoruz.
Söz konusu kişiler hakkında gerekli şikâyetler yapılmıştır. Beşiktaşımızın bir lokmasının dahi kimsenin boğazından geçmesine izin vermeyeceğiz."
"BEŞİKTAŞ'IN BİR LOKMASINI KİMSENİN BOĞAZINDAN GEÇİRTMEM!"
Öte yandan Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel de konuyla ilgili yaptığı paylaşımda "Konunun takipçisiyim... Camiamız müsterih olsun. Beşiktaşımızın bir lokmasını dahi kimsenin boğazından geçirtmem!" ifadelerini kullandı.
"HESABINI SORACAĞIZ"
Siyah-Beyazlı kulüp, Aşçıoğlu İnşaat A.Ş'ye karşı açtığı BJK Fulya Süleyman Seba Kompleksi'yle ilgili davayı kazandığını ve kiracı şirketin 5. İcra Hukuk Mahkemesi'nin verdiği tahliye kararını tanımadığını açıklamıştı. Siyah-Beyazlı yöneticiler, plazaya tabela ve Beşiktaş armasını asmak isterken engellendi. Kulüp, konu hakkında açıklama yayınladı.
İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA;
"Bugün Kulübümüze ait Fulya'da bulunan Süleyman Seba Kompleksi'ne Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sayın Altın Mimir, Sayın Çağlayan Tuğal ile Kulübümüz profesyonelleri ve avukatları tarafından gidilmiş olup plazaya Beşiktaş Jimnastik Kulübü tabelası ile şanlı armamızın asılması çalışmalarına başlanmak istenmiştir.
Plazada kiracı olarak bulunan şirket yetkilisi ve çalışanları tarafından Anayasa ve Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında korunan mülkiyet hakkımızın kullanılması zor kullanılarak engellenmiş, barbarca bir müdahale ile karşılaşılmıştır.
Söz konusu engelleme, hukuka tamamen aykırıdır. Bu sırada Sayın Altın Mimir, kiracı şirket yetkilisi ve çalışanları tarafından tehdit ve hakarete maruz kalmıştır.
Kulübümüz her zaman ve her yerde hakkını savunmaya muktedirdir.
Yönetim Kurulu Üyelerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygılarımızla duyuruyoruz."
BEŞİKTAŞ'IN BİR ÖNCEKİ AÇIKLAMASI İSE ŞU ŞEKİLDEYDİ;
"BJK Fulya Süleyman Seba Kompleksi'yle ilgili davada, Türk adaletinin tescillediği haklılığımız, Aşçıoğlu İnşaat A.Ş. tarafından gasp edilmektedir.
Daha önce kira borçlarını ödemeyen, başlattığımız icra takibine itiraz eden bu şirket, şimdi de İstanbul 5. İcra Hukuk Mahkemesi'nin verdiği tahliye kararını tanımamıştır.
Hukuk Kurulu Başkanımız Altın Mimir'in önderliğinde bu akşam söz konusu komplekse Beşiktaşımızın logosunun asmak isteyen arkadaşlarımıza engel olan hukuk tanımazlar; zorluk çıkarmış, tehdit ve hakaret etmiş, darp girişiminde bulunmuşlardır.
121 yıllık tarihinine tek bir kara leke çalınmamış, şerefli ikincilikleri onur nişanesi sayan camiamız adına bu yaşananları kınıyoruz.
Söz konusu kişiler hakkında gerekli şikâyetler yapılmıştır. Beşiktaşımızın bir lokmasının dahi kimsenin boğazından geçmesine izin vermeyeceğiz."
"BEŞİKTAŞ'IN BİR LOKMASINI KİMSENİN BOĞAZINDAN GEÇİRTMEM!"
Öte yandan Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel de konuyla ilgili yaptığı paylaşımda "Konunun takipçisiyim... Camiamız müsterih olsun. Beşiktaşımızın bir lokmasını dahi kimsenin boğazından geçirtmem!" ifadelerini kullandı.
"HESABINI SORACAĞIZ"
Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;
"Değerli Beşiktaşlılar;
BJK Fulya Süleyman Seba Kompleksi'yle ilgili davada, yüce Türk adaleti Beşiktaşımızın haklılığını tescillemiş, Aşçıoğlu İnşaat A.Ş'nin BJK Fulya Süleyman Seba Kompleksi'nden tahliyesine karar vermiştir.
Davayı Beşiktaşımız adına üstlenen mevcut Hukuk Kurulu Başkanımız Altın Mimir; bu karar üzerine bugün Beşiktaşımızın armasını asmak üzere BJK Fulya Süleyman Seba Kompleksi'ne gitmiş, burada Aşçıoğlu İnşaat A.Ş yetkilileri tarafından sayın Mimir ve beraberindekilere sözlü ve fiziksel saldırı yapılmış, darp girişiminde bulunulmuştur.
Öncelikle; Altın Mimir ve beraberindekileri hedef alan bu saldırılar kendilerinin şahsına değil, büyük Beşiktaş camiasına yapılmıştır.
Bizler de her Beşiktaşlı gibi Beşiktaş'a yapılan bu saldırının hesabını soracağız.
Beşiktaş'ın hakkının daha fazla yenilmesine müsade etmeyeceğiz!
BJK Fulya Süleyman Seba Spor Kompleksi Beşiktaş'ındır.
Her zerresinde Beşiktaşlıların emeği, hakkı vardır.
Biz Beşiktaş'ın, Beşiktaşlının emeğini kimseye gasp ettirmeyiz.
Yüce Türk adaletinden çıkan karar gereği yarın armamızı kompleksimize asmak üzere taraftarımızla birlikte Fulya'da olacağız.
Hiçbir Beşiktaşlı merak etmesin,
Şanlı armamızı hak ettiği yere kavuşturacağız.
Camiamıza saygı ve sevgilerimle...
Aslolan Beşiktaş'tır!"
"Değerli Beşiktaşlılar;
BJK Fulya Süleyman Seba Kompleksi'yle ilgili davada, yüce Türk adaleti Beşiktaşımızın haklılığını tescillemiş, Aşçıoğlu İnşaat A.Ş'nin BJK Fulya Süleyman Seba Kompleksi'nden tahliyesine karar vermiştir.
Davayı Beşiktaşımız adına üstlenen mevcut Hukuk Kurulu Başkanımız Altın Mimir; bu karar üzerine bugün Beşiktaşımızın armasını asmak üzere BJK Fulya Süleyman Seba Kompleksi'ne gitmiş, burada Aşçıoğlu İnşaat A.Ş yetkilileri tarafından sayın Mimir ve beraberindekilere sözlü ve fiziksel saldırı yapılmış, darp girişiminde bulunulmuştur.
Öncelikle; Altın Mimir ve beraberindekileri hedef alan bu saldırılar kendilerinin şahsına değil, büyük Beşiktaş camiasına yapılmıştır.
Bizler de her Beşiktaşlı gibi Beşiktaş'a yapılan bu saldırının hesabını soracağız.
Beşiktaş'ın hakkının daha fazla yenilmesine müsade etmeyeceğiz!
BJK Fulya Süleyman Seba Spor Kompleksi Beşiktaş'ındır.
Her zerresinde Beşiktaşlıların emeği, hakkı vardır.
Biz Beşiktaş'ın, Beşiktaşlının emeğini kimseye gasp ettirmeyiz.
Yüce Türk adaletinden çıkan karar gereği yarın armamızı kompleksimize asmak üzere taraftarımızla birlikte Fulya'da olacağız.
Hiçbir Beşiktaşlı merak etmesin,
Şanlı armamızı hak ettiği yere kavuşturacağız.
Camiamıza saygı ve sevgilerimle...
Aslolan Beşiktaş'tır!"