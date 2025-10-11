Beşiktaş'tan flaş hamle: 2. Cengiz Ünder denemesi!

Sergen Yalçın yönetiminde şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Beşiktaş'ta devre arası transfer dönemi için harekete geçiliyor.
Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket edecek olan siyah beyazlı yönetim devre arasında kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlıyor.
Sezon başında Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i kadrosuna katan Beşiktaş, ezeli rakibinden bir ismi daha gündemine aldı.
Sergen Yalçın, Fenerbahçe'nin stoperi Çağlar Söyüncü'yü kadrosunda görmek istediğini yönetime iletti.
ADALI, TRANSFER İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı, tıpkı Cengiz Ünder transferinde olduğu gibi Çağlar için kiralama teklifiyle Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.
Fenerbahçe'de düzenli forma şansı bulamayan Çağlar Söyüncü, 5 maçta 1 asistlik katkı sağladı.
