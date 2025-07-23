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Beşiktaş'tan Emerson Royal açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Emerson Royal ile ilgili çıkan anlaşma haberlerini yalanladı.

calendar 23 Temmuz 2025 23:17
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan Emerson Royal açıklaması!
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Milan'dan Emerson Royal ile ilgili çıkan anlaşma haberlerinin ardından açıklama yaptı.

TRT Spor'a konuşan Serdal Adalı, "Emerson'u aldığımız falan yok, çalışmalarımız devam ediyor, menajerlerle çalışan gazeteci görünümlü hesapların ya da sosyal medya yapılanmalarının çığırtkanlığına kulak asmayacağız. Artık Beşiktaş'ın yakasından düşsünler.. Beşiktaş için en doğrusunu yapacağız." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ - EMERSON ROYAL HABERİ


Romano'nun haberine göre, Beşiktaş, Emerson Royal için Milan'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu. Siyah-beyazlılar, Emerson Royal transferi için Milan ile yaptığı görüşmede İtalyan ekibi ile sözlü anlaşma sağladı. Beşiktaş, Brezilyalı futbolcunun transferi için Milan'la satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde anlaşma sağladı. Siyah-beyazlıların yaptığı anlaşmaya göre Emerson Royal'in satın alma opsiyonu 10 milyon euro olacaktı.

FLAMENGO DEVREYE GİRDİ

Öte yandan Fabrizio Romano, bu gelişmenin ardından Flamengo'nun da Emerson Royal için devreye girdiğini duyurdu.

Beşiktaş'ın Emerson Royal için Milan ile söz kesmesinin ardından 26 yaşındaki futbolcu için Brezilya'dan Flamengo devreye girdi.

Emerson Royal'i kadrosuna kadrosuna katmak isteyen Flamengo, Brezilyalı futbolcunun Beşiktaş'a transferini engellemeye çalışıyor.

Bu gelişmenin ardından Beşiktaş, Emerson Royal transferinden çekildi.

FLAMENGO İLE ANLAŞTI!

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Beşiktaş ile anlaştığı iddia edilen Emerson Royal, Flamengo ile her konuda anlaşmaya vardı. Kulüpler arası görüşmeler başladı.

Emerson Royal, geçen sezon Milan'da 26 maçta süre bulmuştu. Brezilyalı futbolcu, bu maçlarda takımına skor katkısı sağlayamadı.

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