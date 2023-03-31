Beşiktaş'tan derbiye prim kararı

Beşiktaş Yönetimi, Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçta galibiyet durumunda takıma prim vermeyi planlıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan derbiye prim kararı
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31 Mart 2023 20:00
Süper Lig'de pazar günü ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş'ta yönetim de harekete geçti.

A Spor'un haberine göre, siyah-beyazlı yönetim, Kadıköy'de elde edilecek galibiyet durumunda takıma prim vermeyi düşünüyor.

Beşiktaş Yönetimi'nin ayrıca deplasmanda takımı yalnız bırakmayacağı ve tam kadro Kadıköy'e gideceği belirtildi.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki mücadele 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da oynanacak.

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