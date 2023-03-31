Süper Lig'de pazar günü ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş'ta yönetim de harekete geçti.



A Spor'un haberine göre, siyah-beyazlı yönetim, Kadıköy'de elde edilecek galibiyet durumunda takıma prim vermeyi düşünüyor.



Beşiktaş Yönetimi'nin ayrıca deplasmanda takımı yalnız bırakmayacağı ve tam kadro Kadıköy'e gideceği belirtildi.



Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki mücadele 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da oynanacak.





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