Beşiktaş'tan derbiye büyük hazırlık!

Beşiktaş, Galatasaray derbisi için motivasyon üst seviyede. Başkan Serdal Adalı ve Ole Gunnar Solskjaer, takımını galibiyete odaklıyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'tan derbiye büyük hazırlık!
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26 Mart 2025 11:56

Tüm Türkiye gözünü cumartesi günü Dolmabahçe'de oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisine çevirdi.

Fenerbahçe'yi bu sezon kendi evinde eli boş gönderen siyah-beyazlılar, aynı başarıyı sarı kırmızılılara karşı da tekrarlayıp, taraftarlarının gönlünü almak isteyecek. Dev derbi öncesi Beşiktaş'ta olağanüstü hal ilan edilmiş durumda. 

ADALI TAKIMI MOTİVE ETTİ

Başkan Serdal Adalı, Akatlar'daki kulüp binasında mali ve idari mesaisini bitirdikten sonra soluğu Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde alıp, futbol takımını motive etmeye başladı. 

3 PUANDAN ÖTESİ

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer için de Galatasaray derbisi çok özel. Ekibiyle birlikte milli arada Ümraniye'de Cimbom'un eksik yönlerini tespit eden Norveçli hoca, futbolcularıyla toplantılar yapmaya başladı.

Beşiktaş'ın başında ilk derbisine çıkacak olan Solskjaer, ilk savaşından zaferle ayrılmayı hedefliyor.

Öte yandan siyah beyazlılar derbiden galip çıkıp, ezeli rakibinin namağlup şampiyon olma ihtimalini ortadan kaldırmak isteyecek. 



 
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