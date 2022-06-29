Beşiktaş'tan Bakambu girişimi

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken daha önce Bursaspor'da forma giyen forvet oyuncusu Cedric Bakambu gündeme geldi.



Fransız basınından Foot Mercato'da çıkan haberde; Beşiktaş'ın 31 yaşındaki Bakambu için girişimde bulunduğu ancak Bakambu'nun bu teklife olumlu geri dönüş yapmadığı ifade edildi.



Kariyerinde ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmanın heyecanını yaşayan Demokratik Kongolu yıldızın, Marsilya'dan ayrılmak gibi bir niyetinin olmadığı ifade edildi. Haberde Bakambu'nun tutumunu gören Beşiktaş'ın da transfer için ısrarcı olmadığı belirtildi.



Geçtiğimiz kış transfer döneminde Marsilya'ya katılan Cedric Bakambu, çıktığı 12 lig maçında 4 gol kaydetmeyi başardı.







