Beşiktaş'tan ayrılan Emirhan Delibaş'ın yeni adresi belli oluyor

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ile sözleşmesi karşılıklı fesheden Emirhan Delibaş, Belarus ekiplerinden Dinamo Minsk ile deneme idmanlarına çıkıyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan ayrılan Emirhan Delibaş'ın yeni adresi belli oluyor
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20 Mart 2024 10:55
Flört uygulamasında hesabı olduğu iddia edilen Emirhan Delibaş, yaşanan tartışmalar sonrası Beşiktaş'tan ayrılmıştı.

Sözleşmesini karşılıklı fesheden Emirhan'ın Belarus ekiplerinden Dinamo Minsk ile idmanlara çıktığı öğrenildi.

BEĞENİLİRSE İMZA ATACAK

Belaruslu muhabir Nikolai Ivanov'un haberine göre; genç oyuncu, Belarus Premier Lig lideri Dinamo Minsk tarafından beğenilirse sözleşme imzalanacak.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI 

Siyah-beyazlı takımdan tatsız şekilde ayrılan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, A Takım ile sadece 2 maça çıkabildi. Beklentilerin altında kalan Emirhan, gol ve asist katkısı yapamadı.

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