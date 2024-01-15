Beşiktaş'tan Aboubakar için takas açıklaması!

Beşiktaş, Vincent Aboubakar için takas haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Aboubakar için takas açıklaması!
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15 Ocak 2024 16:57
Son güncelleme 15 Ocak 2024 17:03
Beşiktaş, Vincent Aboubakar için takas haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Sosyal medyada Beşiktaş'ın Vincent Aboubakar'ı, Fenerbahçeli Miguel Crespo ile takas edeceği yönündeki iddialar yalanlandı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sosyal Medya mecralarında futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın takas edileceği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Vincent Aboubakar kulübümüzün oyuncusu olup, şu anda Kamerun Milli Takımı kampındadır. Tedavisi devam etmekte olan futbolcumuz Aboubakar'ın bir an önce sağlığına kavuşup takımıyla birlikte olmasını diliyoruz." denildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş'ta Fenerbahçe ile oynanan derbinin ardından kadro dışı bırakılan 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon siyah-beyazlı ekipte 22 maça çıktı ve 11 gol atıp, 3 asist yaptı.

SANTOS GÖRÜŞECEK!

Kamerun Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda bulunan Aboubakar'ın kupadan dönmesinin ardından Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos ile bir görüşme yapması bekleniyor.

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