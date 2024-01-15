Beşiktaş'tan Aboubakar için takas açıklaması!

için takas haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.Sosyal medyadaSiyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "" denildi.Beşiktaş'ta Fenerbahçe ile oynanan derbinin ardından kadro dışı bırakılan 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon siyah-beyazlı ekipte 22 maça çıktı ve 11 gol atıp, 3 asist yaptı.Kamerun Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda bulunan Aboubakar'ın kupadan dönmesinin ardından Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos ile bir görüşme yapması bekleniyor.