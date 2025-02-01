Beşiktaş'tan 3 isim için sakatlık açıklaması

Beşiktaş sakatlıkları nedeniyle Ciro Immobile, Rafa Silva ve Bakhtiyor Zaynutdinov'un bugünkü antrenmanda yer almadığını duyurdu.

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Beşiktaş'tan 3 isim için sakatlık açıklaması
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01 Şubat 2025 14:27
Son güncelleme 01 Şubat 2025 14:33
Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'tan 3 isim için sakatlık açıklaması geldi.

Siyah-Beyazlılar, yaptığı paylaşımda Ciro Immobile, Rafa Silva ve Bakhtiyor Zainutdinov'un sakatlıkları nedeniyle antrenmana katılmadığı bilgisini verdi.

Açıklamada, "Takımımızın antrenmanına; sağ uyluk üst kısmına aldığı darbe sonrası yumuşak doku ödemi ve kanama gelişen Ciro Immobile, sol kalça impingement sendromuna bağlı eklem içi sıvı artışı bulunan Rafa Silva ve sağ hamstring tendinopatisi olan Bakhtiyor Zainutdinov katılmadı." ifadeleri yer aldı.

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