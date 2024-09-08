Beşiktaş'tan 15 milyon euroluk teklife ret!

Aston Villa'nın transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala Semih Kılıçsoy için yaptığı 15 milyon Euro'luk teklif Beşiktaş tarafından reddedildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'tan 15 milyon euroluk teklife ret!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Eylül 2024 10:53
Premier Lig'in köklü külüplerinden Aston Villa, Beşiktaş'la temasa geçerek genç yıldız Semih Kılıçsoy ile ilgili bilgi talep etti.

Yapılan zirvenin ardından İngiliz ekibi, yaz transfer döneminin son günlerinde milli futbolcunun transferi için şartları sordu.

15 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Sonrasında Bordo-Mavili kulübün yöneticileri, bu transferin gerçekleşmesi için Kartal'a 15 milyon Euro bonservis teklif etti.

BEŞİKTAŞ'TAN RET

Yoğun transfer döneminde olan Siyah-Beyazlılar, Semih'i bu yaz herhangi bir şekilde göndermeyi planlamadıklarını net bir şekilde belirtti.



GIO, GİTMESİNİ İSTEMİYOR

Giovanni van Bronckhorst da "geri çevrilemez" bir teklif gelmedikçe genç yeteneğin takımda kalmasını istemişti. Bu sebeple yönetim, Aston Villa'nın talebine olumlu yanıt vermedi. 

PERFORMANSI

Semih Kılıçsoy, bu sezon 5 maçta 2 asist yaparken, geçen yıl ise 35 karşılaşmada 12 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery