Premier Lig'in köklü külüplerinden Aston Villa, Beşiktaş'la temasa geçerek genç yıldız Semih Kılıçsoy ile ilgili bilgi talep etti.
Yapılan zirvenin ardından İngiliz ekibi, yaz transfer döneminin son günlerinde milli futbolcunun transferi için şartları sordu.
15 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Sonrasında Bordo-Mavili kulübün yöneticileri, bu transferin gerçekleşmesi için Kartal'a 15 milyon Euro bonservis teklif etti.
BEŞİKTAŞ'TAN RET
Yoğun transfer döneminde olan Siyah-Beyazlılar, Semih'i bu yaz herhangi bir şekilde göndermeyi planlamadıklarını net bir şekilde belirtti.
GIO, GİTMESİNİ İSTEMİYOR
Giovanni van Bronckhorst da "geri çevrilemez" bir teklif gelmedikçe genç yeteneğin takımda kalmasını istemişti. Bu sebeple yönetim, Aston Villa'nın talebine olumlu yanıt vermedi.
PERFORMANSI
Semih Kılıçsoy, bu sezon 5 maçta 2 asist yaparken, geçen yıl ise 35 karşılaşmada 12 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.
Yapılan zirvenin ardından İngiliz ekibi, yaz transfer döneminin son günlerinde milli futbolcunun transferi için şartları sordu.
15 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Sonrasında Bordo-Mavili kulübün yöneticileri, bu transferin gerçekleşmesi için Kartal'a 15 milyon Euro bonservis teklif etti.
BEŞİKTAŞ'TAN RET
Yoğun transfer döneminde olan Siyah-Beyazlılar, Semih'i bu yaz herhangi bir şekilde göndermeyi planlamadıklarını net bir şekilde belirtti.
GIO, GİTMESİNİ İSTEMİYOR
Giovanni van Bronckhorst da "geri çevrilemez" bir teklif gelmedikçe genç yeteneğin takımda kalmasını istemişti. Bu sebeple yönetim, Aston Villa'nın talebine olumlu yanıt vermedi.
PERFORMANSI
Semih Kılıçsoy, bu sezon 5 maçta 2 asist yaparken, geçen yıl ise 35 karşılaşmada 12 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.