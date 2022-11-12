Beşiktaş'ta Welinton için ayrılık vakti

Beşiktaş'a Sergen Yalçın döneminde transfer edilen Brezilyalı stoper Welinton, şampiyon teknik adamın görevden ayrılması sonrasında yerine gelen isimlerin önceliği olmadı.
Beşiktaş'ın yeni adamı Şenol Güneş'in de planları arasında yer almayan Brezilyalı stoper, devre arasında ayrılık için harekete geçti. Tecrübeli ismin menajeri, Arap Yarımadası'ndan kulüplerle görüşmeye başladı.
Welinton, bu sezon Beşiktaş formasıyla 2 resmi maça çıktı.
Beşiktaş'ın yeni adamı Şenol Güneş'in de planları arasında yer almayan Brezilyalı stoper, devre arasında ayrılık için harekete geçti. Tecrübeli ismin menajeri, Arap Yarımadası'ndan kulüplerle görüşmeye başladı.
Welinton, bu sezon Beşiktaş formasıyla 2 resmi maça çıktı.
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